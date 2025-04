Un trabajador del comedor de la FSU se encuentra entre las víctimas en el tiroteo

El ataque ocurrió durante la hora del almuerzo, momento en el que el campus se encontraba lleno de estudiantes y trabajadores.

Las autoridades de emergencia respondieron rápidamente, cerrando el campus y ordenando a los estudiantes refugiarse en sus ubicaciones.

Se vivieron escenas de pánico cuando los disparos comenzaron a escucharse cerca del centro de estudiantes.

Testigos presenciales describieron momentos de caos y miedo mientras corrían buscando un lugar seguro.

FSU Shooter captured on camera shooting at victims. There also appears to be a victim on the ground beside him at the start of the video. pic.twitter.com/3Fesu10s0M

