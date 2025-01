Un Tesla Cybertruck explota frente al lujoso hotel de Trump en Las Vegas

«Las ventanas temblaron, y todo el edificio pareció sacudirse», se lee.

Felando señaló que la explosión ocurrió en la zona de valet, donde los vehículos suelen ser estacionados.

Sus declaraciones han alimentado especulaciones sobre las causas del incidente, aunque aún no hay confirmación oficial.

El Tesla Cybertruck, vehículo involucrado en el incidente, es uno de los modelos más recientes y esperados de la empresa de Elon Musk.

🚨#BREAKING: A Cybertruck has burst into flames and exploded the near Trump Tower causing flames and smoke to rise with a loud bang

📌#LasVegas | #Nevada

Multiple emergency crews are currently responding to an explosion involving a Cybertruck that erupted into flames near… pic.twitter.com/GSzo6zqTm2

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 1, 2025