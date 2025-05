Un muerto y varios heridos durante tiroteo en fiesta familiar en Texas

Un tiroteo en una fiesta privada en la ciudad de Houston, Texas, dejó como saldo una persona muerta y al menos 14 heridas, varias de ellas en estado crítico, según informaron las autoridades locales.

El incidente ocurrió alrededor de la una de la madrugada del domingo en la comunidad de Cherryhill, ubicada al sureste de Houston.

Esto cuando un hombre, al ser invitado a abandonar el evento, abrió fuego contra los asistentes mientras se alejaba de la casa.

Según la policía, el hombre había sido pedido que dejara la fiesta, pero en lugar de retirarse sin más, comenzó a disparar contra los presentes en el evento.

Houston Police say at least 14 people were shot, and one person has died in a shooting at a family gathering in the 6000 block of Cherryhill Ave in Southeast Houston. https://t.co/HY1S3CkZta

— FOX 9 (@FOX9) May 4, 2025