Un muerto y cuatro heridos en un presunto atentado terrorista.

Un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas en un ataque con arma blanca ocurrido este lunes en la terminal de autobuses Lev Hamifratz, en la ciudad israelí de Haifa, en lo que las autoridades han calificado como un atentado terrorista.

Según la policía, el atacante, un ciudadano árabe israelí, se le acabó a tiros por los guardias de seguridad poco después de apuñalar a sus víctimas.

Testigos citados por The Times of Israel relataron que el agresor llegó al lugar en un autobús y, tras bajarse, gritó «Allahu Akbar» antes de abalanzarse sobre los transeúntes con un cuchillo.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que el atacante corrió detrás de una de sus víctimas y la apuñaló repetidamente en la espalda antes de ser neutralizado.

A stabbing attack at Haifa's Lev Hamifratz bus terminal in Israel claimed the life of a 70-year-old man.

Four other victims were transported to Rambam hospital, including three in serious condition and a woman in her 70s in moderate

