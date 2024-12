Autoridades de Nashville confirman que era hispana la víctima de tiroteo en Murfreesboro Pike

Un tiroteo ocurrido en el sur de Nashville ha dejado una persona muerta y al menos dos heridas, según el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville (MNPD).

Los hechos sucedieron en la madrugada del domingo 1 de diciembre, alrededor de las 5:30 a.m., en el estacionamiento de un edificio de oficinas ubicado en el bloque 1300 de Murfreesboro Pike.

Inicialmente, las autoridades informaron que cuatro personas fueron halladas con heridas y trasladadas al hospital para su tratamiento, pero posteriormente una de ellas fue declarada muerta.

Las investigaciones iniciales indicaron que el tiroteo no ocurrió en el estacionamiento del edificio, sino en un club nocturno ubicado en el bloque 900 de Murfreesboro Pike. Allí, las autoridades encontraron varios casquillos de bala.

