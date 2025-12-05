Un Mapache ebrio invade licorería y causa desastre

Un mapache irrumpió en una licorería y dejó un caos inesperado, pero lo que encontraron al día siguiente sorprendió incluso a las autoridades.

La escena parecía sacada de una comedia, pero ocurrió en Ashland, Virginia: un mapache protagonizó una auténtica “liquor-fueled rampage”, según las autoridades estatales, al irrumpir en una licorería después del cierre, causar destrozos y terminar desmayado en el baño.

Las cámaras de seguridad captaron toda su travesía, que ya se hizo viral por lo insólito de las imágenes.

El incidente se registró la noche del 28 de noviembre, cuando el animal accedió al establecimiento a través del techo.

Lo que siguió fue una secuencia de exploración, tropiezos y botellas movidas o derribadas, según confirmó la Virginia Alcoholic Beverage Control Authority (Virginia ABC).

Un ingreso por el techo y un pasillo hecho trizas

El video difundido por las autoridades muestra al raccoon descendiendo desde la parte superior de la tienda una vez que esta había cerrado.

Con evidente torpeza, el animal trepó estantes, empujó botellas y recorrió un pasillo completamente revuelto, en lo que fue descrito por el personal como una auténtica ruta de destrucción.

Virginia ABC estimó que los daños rondaron los 250 dólares en productos alcohólicos.

Todas las señales apuntaban a que el animal había ingerido parte del contenido derramado o había estado expuesto a él durante su recorrido.

La inspección del local a la mañana siguiente reveló que no se trataba simplemente de un pillo nocturno.

El gerente encontró al pequeño mamífero desplomado en el baño, sin capacidad de reacción, lo que reforzó la sospecha de que estaba “muy intoxicado”, tal como informaron las autoridades.

Rescate, resaca y “malas decisiones”

El Hanover County Animal Protection and Shelter, encargado del rescate, confirmó que el mapache fue recuperado sin lesiones significativas.

El personal del refugio describió al intruso como el “masked bandit” que había protagonizado una noche de excesos.

Tras ser trasladado para observación, el refugio reportó que el animal mostraba “cero signos de lesión aparte de, quizá, una resaca y malas decisiones de vida”.

La frase, replicada ampliamente, se convirtió en el sello humorístico del caso.

A lo largo del día, el raccoon se estabilizó y permaneció bajo cuidado mientras se aseguraba que no presentara efectos duraderos de la exposición al alcohol o al estrés del incidente.

Una historia insólita que ya circula por todo el país

El caso llamó la atención por la combinación entre el comportamiento errático del animal, el registro en video y la descripción jocosa de las autoridades.

El hecho de que la irrupción ocurriera después de horas, a través del techo, y que terminara con el protagonista dormido en el baño ha convertido este episodio en una de las historias más virales de la semana.

Las autoridades no informaron qué ocurrirá con el mapache tras recuperarse, pero recalcaron que el incidente sirve como recordatorio de que incluso pequeños animales pueden colarse en estructuras dañadas o vulnerables y causar daños inesperados.

