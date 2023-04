Es momento en que no se han reportado saldo mortal y se desconoce si hay más personas que hayan resultado heridas después del ataque armado que ocurrió durante este domingo 2 de abril en un mall ubicado en el estado de Virginia, según señaló la policía del condado. Archivado como: Tiroteo centro comercial Virginia.

Al menos un herido en un tiroteo en un centro comercial en Virginia

La oficina del alguacil del condado de Loudoun reportó el tiroteo en el Dulles Town Center alrededor de la 1:00 p.m (ET). De acuerdo con el medio de NBC Washington el centro comercial está ubicado en la calle 21100 . En primer momento se dijo que una persona recibió un disparo y fue llevada a un hospital.

Después de eso no se dieron detalles sobre el estado actual de la víctima y tampoco se sabe si corre el riesgo de no sobrevivir. El sitio citado señaló que la policía de Virginia señaló que hay un hombre bajo custodia como posible sospechoso del tiroteo, pero de ahí en más no se detalló más información. Archivado como: Tiroteo centro comercial Virginia.