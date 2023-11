Un avión militar se estrella y creen que fue derribado

El oficial habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a revelar información.

En su declaración, recalcó que no sabía si fue derribado o se estrelló debido a una falla técnica.

El grupo de resistencia dijo que el avión había sido derribado, pero su afirmación no pudo ser confirmada de inmediato.

No se tiene constancia fiable de que las fuerzas de resistencia hayan derribado anteriormente ningún avión de combate.

¿No hay víctimas?

Según la información de The Associated Press, no se encontraron ni a los pilotos ni a los cadáveres del avión militar.

El estado de Kayah ha experimentado un intenso conflicto entre el ejército y los grupos de resistencia locales desde la toma del poder por parte del ejército en 2021.

Después de que las fuerzas de seguridad reprimieran violentamente las protestas pacíficas en todo el país contra la toma del poder, se crearon fuerzas armadas de resistencia a favor de la democracia.

Se unieron a algunas organizaciones armadas étnicas que representan a minorías, entre ellas los karennai, los karen y los kachin.