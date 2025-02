Últimos días para que residentes de EEUU puedan reclamar un pago de hasta $5,000 dólares

Drug Free Workplaces, que trabaja con empleadores para hacer cumplir políticas de pruebas de drogas, no admitió responsabilidad.

Los demandantes argumentan que la empresa no tomó medidas suficientes para garantizar la seguridad de estos datos, lo que puso en riesgo a miles de personas.

El dinero proviene de un acuerdo legal con la empresa Drug Free Workplaces, que fue demandada por no proteger adecuadamente la información de sus clientes.

Los solicitantes deben presentar pruebas que respalden sus pérdidas, como estados de cuenta bancarios, facturas o recibos.

Mientras tanto, la audiencia final para la aprobación del acuerdo está programada para el 12 de marzo de 2025, apuntó ‘The US Sun‘.

Además del caso de Drug Free Workplaces, hay otro fondo de compensación disponible para quienes hayan comprado boletos en una popular atracción turística de Nueva York.

La empresa Legends OWO, que opera el One World Observatory en el One World Trade Center, pagará $975,000 dólares por no revelar tarifas de procesamiento de boletos.