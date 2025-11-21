Ultimátum de Trump a Zelenski para aceptar un plan de paz antes del Thanksgiving

El ultimátum de Trump a Zelenski fija como fecha límite el 27 de noviembre para aceptar el plan de paz propuesto por Washington

Ultimátum de Trump a Zelenski

Presión por plan de paz

Riesgo de perder apoyo El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este viernes un ultimátum al mandatario ucraniano Volodímir Zelenski para que acepte antes del próximo jueves 27 de noviembre, Thanksgiving, el plan de paz propuesto por la Casa Blanca con el objetivo de poner fin a la guerra en Ucrania. “Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno”, afirmó Trump en una entrevista con la emisora Fox Radio. Ultimátum de Trump a Zelenski antes de Thanksgiving 🚨 #ÚLTIMAHORA | Trump da una semana a Ucrania para aceptar su plan de paz con Rusia. Zelenskyy se debate entre “perder aliado clave o la dignidad”. https://t.co/qnZ6SCVHTO — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) November 21, 2025 La presión pública del presidente llegó horas después de que The Washington Post difundiera, con base en fuentes familiarizadas, que la Casa Blanca fijó el Thanksgiving como límite para que Kiev acepte el plan o arriesgue perder el apoyo estadounidense. TE PUEDE INTERESAR: Trump exige pena de muerte para demócratas por video Trump evitó confirmar detalles del plan filtrado, pero sí reiteró que el conflicto está “fuera de control” y lo describió como “una masacre”, insistiendo en que Ucrania “está perdiendo territorio” mientras la guerra continúa.

Un plan con concesiones territoriales y límites militares Trump da a Ucrania un ultimátum para que acepte su plan de paz antes del próximo jueveshttps://t.co/bpGneD8uEB pic.twitter.com/VYXAiTWzaP — Unión Radio (@Unionradionet) November 21, 2025 De acuerdo con las filtraciones a medios estadounidenses, el plan de paz de 28 puntos incluye exigencias clave para Kiev, como la reducción de su ejército a un máximo de 600.000 efectivos y la cesión a Rusia de territorios que no han sido tomados por la fuerza por Moscú. Aunque diversas fuentes sostienen que el documento fue negociado principalmente entre Estados Unidos y Rusia, la Casa Blanca asegura que ha sostenido conversaciones “por igual” con Ucrania. Trump subrayó además que el país norteamericano ha entregado a Ucrania “los mejores equipamientos militares del mundo”, una afirmación que utilizó para justificar la expectativa de que Kiev evalúe seriamente el plan presentado por Washington. El nuevo empuje diplomático llega tras meses de frustración expresada por Trump debido a la negativa del presidente ruso Vladímir Putin a detener la guerra y al incumplimiento de varios ultimátums previos impuestos desde Washington.

Reacciones de Kiev y temores europeos Consultado sobre el riesgo de que Putin pueda atacar otros países europeos, Trump dijo estar convencido de que el mandatario ruso “no busca más problemas”. Porque la guerra en Ucrania “debería haber durado un día y lleva cuatro años”, una frase con la que buscó reforzar la idea de que Moscú no estaría interesado en escalar el conflicto más allá. El presidente estadounidense destacó también la entrada en vigor este viernes de nuevas sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, medidas que calificó como “muy poderosas” y que forman parte del paquete de presión económica hacia Moscú. Mientras tanto, Zelenski acordó con sus principales socios europeos coordinar posiciones antes de responder a Washington, con el objetivo de presentar un frente común frente a la presión estadounidense. El presidente ucraniano advirtió este viernes que el país enfrenta “elecciones muy difíciles”, subrayando que la decisión podría implicar el riesgo de perder a un aliado clave como Estados Unidos en un momento crítico del conflicto.

¿Qué sigue? La fecha límite del 27 de noviembre coloca a Kiev en una situación de alta tensión diplomática, con la necesidad de equilibrar sus intereses territoriales, las expectativas de sus aliados europeos y la presión directa de Washington. A medida que se acerca el Thanksgiving, la respuesta de Zelenski marcará no solo el rumbo inmediato de las negociaciones, sino también la estabilidad de la relación bilateral entre Estados Unidos y Ucrania en un momento decisivo para la guerra.