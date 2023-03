“Qué lindo es saber que tanta gente me quiere y que bonita manera de demostrármelo! Como no pude asistir a la premier de NADA QUE VER, Jacobo Nazar @jaynazar y @videocine me organizaron mi propia premiere privada con palomitas y todo, gracias Mónica Rivero y Pablo Martinez de Velazco y gracias por supuesto a mi enorme equipo de prensa @prensadanna que siempre están ahí para mi”, comenzó escribiendo.

Lejos de pensar en que moriría, la actriz mexicana tenía muchas ganas de vivir: “Sí. Ya sé que estoy muy delgada, pero bien dice Saint-Exuperie : lo esencial es invisible a los ojos. (Y créanme, 8 días en terapia intensiva, adelgazan a cualquiera, ya los recuperaré), pero esa es la menor de mis preocupaciones, ahora sólo se que cada día estoy más fuerte y sana. Y no, no pido un milagro como algunos dicen por ahí, porque se que Dios SIEMPRE está conmigo, no. Tampoco estoy “luchando” porque todos luchamos día con día por vivir ( al menos yo pienso que así debería ser)”, precisó en ese entonces.

¿Presentía que le quedaban sólo dos semanas de vida? Rebecca Jones escribió: “Y que puedo decir del elenco que me acompañó esa noche!!! Invité a las personas que yo más amo, unos de toda la vida, otros, apenas de unos meses para acá, pero todos, todos, han estado conmigo en estos meses tan difíciles de sobrellevar. Y siguen conmigo, sobre todo ahora que se ve el resplandor de la salud perfecta, esa luz de esperanza tan añorada. Algunos no pudieron asistir por cuestiones de trabajo, pero se perfectamente que su corazón está conmigo”.

¿Rebecca Jones se estaba despidiendo?

Rebecca Jones devastó a todos con sus palabras antes de morir: “Lo que sí estoy haciendo es disfrutar de cada segundo de vida, probando sus manjares, sus momentos agridulces, aprendiendo de las cosas bellas y no tan bellas. Pensando cosas lindas. Por supuesto que me sigo cuidando, y para eso no sólo estoy con la medicina alópata, sino también con la alternativa. Estoy con un biólogo maravilloso que reside en Monterrey, Alberto Valdez Marroquin. Ya les platicaré la joya con la que me topé”, escribió.

Y finalizó sus palabras: “Mientras tanto, si me estás leyendo y me quieres, no me tengas lástima, pues eso se acerca más al lamento, al quejido, y yo estoy muy pero muy lejana a eso. Más bien piensa cosas lindas, para que esos pensamientos se conviertan en polvos mágicos, se materialicen y se haga un enorme y colectivo pensamiento mágico!!!! LES AMO!!!!”, aseguró.