“Gobernador Stitt, no lo culpo y lo perdono”, fueron las últimas palabras que el preso de Oklahoma dio antes de recibir la inyección letal este jueves. El medio de KSN indicó que James Allen tuvo un gesto con quien fue su abogada, pues según lo reseñado el habría un pulgar arriba a Emma Rolls, mientras ella lloraba en silencio en la sala de testigos.

Según el medio citado, James habría dicho en sus últimos momentos lo siguiente: “A toda mi familia y amigos, abogados, todos los que han estado a mi alrededor y me han amado, gracias”. Pero eso no fue lo único, pues también envió un mensaje para el gobernador Kevin Stitt quien rechazó el miércoles el indulto hacía Coddington.

Mediante el portal del diario británico de The Sun James Allen Coddington recibió este jueves la inyección letal, luego de ser declarado culpable del asesinato a Albert Hale justo en medio de una larga lucha contra la adicción a la cocaína, de manera desgarradora fue que dieron a conocer cuáles fueron las últimas palabras que el preso de Oklahoma expresó antes de fallecer.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Sitt, rechazó el miércoles una petición de clemencia por parte del prisionero, a pesar de que un panel gubernamental recomendó a principios de agosto no proceder con la ejecución, señaló recientemente la agencia de noticias de EFE. Archivado como: Ejecución James Coddington Oklahoma.

Mientras que The Associated Press compartió que el gobernador Sitt declaró que “Después de revisar exhaustivamente los argumentos y las pruebas presentadas por todas las partes del caso, el gobernador Kevin Stitt ha negado la recomendación de clemencia de la Junta de Indultos y Libertad Condicional para James Allen Coddington”, esto mediante un comunicado.

Coddington se disculpó con la familia de Albert Hale

“Estoy limpio, conozco a Dios, no soy… no soy un asesino despiadado”, dijo Coddington a la junta. “Si esto termina hoy con mi sentencia de muerte, está bien”, añadió el hombre de 50 años. Mitch Hale, el hijo de la víctima y quién había instado a la junta de libertad condicional a no recomendar el indulto, dijo sentirse aliviado con la decisión de Stitt.

“Nuestra familia puede dejar esto atrás después de 25 años. Nadie está feliz de que alguien se esté muriendo, pero (Coddington) eligió este camino… sabía cuáles son las consecuencias, tiró los dados y perdió”, señaló Hale de de 64 años ante la junta en donde tomaron la decisión de proceder a aplicar la inyección letal. Archivado como: Ejecución James Coddington Oklahoma.