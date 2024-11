¿Le asustaba morir?

Las últimas declaraciones de Silvia Pinal las dio previo a su cumpleaños número 93: «A mi no me asusta la muerte, ella va y viene cuando quiere, cuando se le da la gana y por eso no me meto».

«¿De cuántos años me siento? Me siento como de 18 años. Tengan paciencia, no se disputen, aquí todos tenemos, bien y bonito, adelante», dijo con buen humor en ese entonces.

Se espera que la Diva haya dejado instrucciones precisas en su testamento, según el portal ‘TvAzteca’.

Aparentemente, la familia celebrará un funeral y varios homenajes para Silvia Pinal.