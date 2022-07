El brutal accidente ocurrió en la autopista de Meru hacia la capital, Nairobi. El vehículo “debió sufrir algún tipo de falla de frenos, porque viajaba a una velocidad muy alta cuando ocurrió el accidente”, dijo un Rono Bunei, de la policía, de acuerdo con The Associated Press.

Muestran a la familia asesinada

Mitch Mortvedt, subdirector de la división de investigación criminal del Departamento de Seguridad Pública, dijo a The Associated Press el sábado que aún se desconoce el motivo del ataque. “No sabemos qué condujo a esto, qué lo precipitó”, dijo, y agregó que hasta el momento, “la investigación no ha revelado ninguna interacción previa entre la familia Schmidt y él”.

Adam Morehouse, hermano de Sarah Schmidt, dijo que la familia no tenía relación con Sherwin y que creía que era un “acto completamente al azar”. El alcalde de Cedar Falls, Rob Green, quien dijo ser vecino de la familia Schmidt, publicó en Facebook el viernes que el hijo de nueve años de la pareja, Arlo, “sobrevivió al ataque y está a salvo”. La publicación no explicaba si Arlo estaba en la tienda o incluso en el campamento cuando ocurrieron los hechos, y el alcalde dijo a la AP que no tenía esos detalles.