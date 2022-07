Al parecer el camión de petróleo embistió automóviles y motocicletas por que le fallaron los frenos, apuntó The Associated Press. El camión cisterna, operado por la empresa petrolera estatal Pertamina, se descontroló y chocó contra dos automóviles y 10 motocicletas que estaban detenidos en un semáforo en Cibubur en el este de Yakarta, indicó Latif Usman, director de tránsito terrestre de la policía de Yakarta.

Añadió que la investigación sigue en curso, pero que la hipótesis preliminar es que los frenos fallaron justo cuando el camión iba en bajada cerca del semáforo, donde golpeó a varios vehículos. Por lo menos 11 personas murieron en el lugar y otras seis están hospitalizadas, algunas en condición crítica, dijo Usman. No se registró ninguna explosión en el incidente.

LO ÚLTIMO: Hombre que se quedó dormido en playa de EEUU terminó muerto de la peor forma

Un hombre que dormía en la playa de Coney Island, en Brooklyn (sur de Nueva York), murió esta madrugada, aplastado por un vehículo del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad, según dijo el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) a la prensa local.

El hombre aún no ha sido identificado. Solo se sabe que tenía unos 40 años y que estaba tumbado en la playa a las 2:50 hora local (6.50 GMT) cuando el vehículo del departamento, una camioneta Ford F250, pasó por encima de él. Fue declarado muerto en el mismo lugar de los hechos, de acuerdo con Efe. “El conductor del camión del Departamento de Parques permaneció en la escena y no se sospecha de ningún delito”, señala el New York Post.