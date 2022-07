El reporte de 80 páginas es el primero que critica abiertamente a autoridades federales y estatales — no solamente a las locales — por la masacre en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, apunta AP. Recientemente, un video filtrado a la prensa también ‘revivió’ la indignación.

Un agente de policía fuera de servicio disparó y mató a un hombre armado con una pistola semiautomática en un distrito de ocio del suroeste de Washington , según dijo el Departamento de Policía Metropolitana. El encuentro ocurrió poco después de las 21:00 EDT en la zona de The Wharf, donde hay restaurantes, comercios y lugares de ocio junto al río Potomac, apunta AP.

LO ÚLTIMO: El senador Bernie Sanders critica a Biden

El senador demócrata Bernie Sanders criticó este domingo al presidente estadounidense, Joe Biden, por viajar a Arabia Saudí y reunirse con el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, al que Estados Unidos acusa del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, apunta Efe.

“El líder de ese país está involucrado en el asesinato de un periodista del The Washington Post. No creo que ese Gobierno deba ser premiado con la visita del presidente de Estados Unidos”, dijo Sanders en una entrevista con la cadena ABC. El senador, del ala más progresista de los demócratas, opinó además que la forma de resolver la crisis petrolera no es viajando a Arabia Saudí, sino presionando a las gasolineras. Archivado como: Últimas Noticias 17 julio