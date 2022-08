El coordinador de Comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, recordó en una rueda de prensa que Pelosi, quien se encuentra actualmente inmersa en una gira por Asia, no ha dicho si viajará a la isla, de acuerdo con Efe. “Hemos dejado muy claro desde el principio que ella tomará sus propias decisiones y que el Congreso es una rama independiente del Ejecutivo. Nuestra Constitución contempla la separación de poderes”, apuntó.

La Casa Blanca afirmó este lunes que la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, “tiene derecho” a viajar a Taiwán si así lo decide, en medio de las informaciones de la prensa estadounidense que indican que tiene planes de hacerlo, lo que no ha sido confirmado por ella.

LO ÚLTIMO: Presidente de México toma drástica decisión por sequía

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, avisó este lunes que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) de su Gobierno ya no otorgará concesiones del líquido a empresas privadas en estados afectados por la sequía, en particular en el norte del país. “Conagua ya no va a dar, otorgar concesiones, pero tiene que ver también con las autoridades estatales y municipales, que se cuiden estos recursos”, declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

El presidente hizo este anuncio tras recibir cuestionamientos sobre qué hará su Gobierno para evitar otra crisis hídrica como la Monterrey, la segunda ciudad más poblada y sede de algunas de las mayores industrias del país, donde los habitantes no tienen agua la mayor parte del día, acotó Efe.