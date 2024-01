Aparece último mensaje de Christian Oliver, el actor que se mató junto a sus dos hijas

Despiden a Christian Oliver

A medida que la noticia se propaga, la comunidad cinematográfica y los seguidores de Christian Oliver rinden homenaje a su legado artístico.

«Esta publicación es particularmente desgarradora», «Alguien por favor asegúrese de que su esposa esté bien. enviando muchas oraciones a su manera», continuaron escribiendo.

«Christian, esto es muy triste. Nos divertimos mucho en Los Ángeles en los años 90; esta es una tragedia terrible», » ¡Lloro por ti y por tus hijas! ¡Espero que estén juntos en vuestro viaje!», se lee.

El actor y productor de origen alemán era mejor conocido por sus papeles en “Saved by the Bell: The New Class”, “Valkyrie” e “Indiana Jones and The Dial of Destiny”. DA CLICK PARA VER EL POST.