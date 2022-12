Última película Heath Ledger: ¿QUÉ SINTIÓ TRAS LA PELÍCULA?

En una de sus últimas entrevistas que publicó el portal de El Informador, el actor compartió lo que sintió al hacer la película al preguntarle si no tenía miedo de ‘encasillarse’ a un personaje, dijo lo siguiente: “Ya no se da lo del encasillamiento (de personajes) por eso somos actores para poder ponerte en personalidades. El ejemplo es I’m not there, ahí se puede ver cómo varios actores le damos vida a Bob Dylan”.

Y agregó: “Pasó algo muy raro con respecto a dormir, las escenas fueron demandantes, me vaciaba emocionalmente, fueron extenuantes y aunque tenía la necesidad de dormir me fue difícil, me encontré con el insomnio, pero también con maneras creativas de sobrellevarlo y adelantar leyendo guiones”. Archivado como: Última película Heath Ledger