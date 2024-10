ÚLTIMA HORA: Israel lanza ataques contra objetivos en Irán

Medios estatales iraníes confirmaron explosiones en Teherán

Atribuyeron algunos sonidos a sistemas de defensa aérea

Israel cerró su espacio aéreo

Otra ola de explosiones resonó en la capital de Irán la madrugada del sábado, cuando Israel lanzó ataques de represalia.

Según dos funcionarios israelíes, los ataques no están dirigidos a instalaciones nucleares ni petroleras, reportó The Associated Press.

Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir la operación en curso con los medios.

No hubo comentarios inmediatos del gobierno iraní.

Máxima alerta en Irán

Sin embargo, las personas en Teherán pudieron ver lo que parecía ser fuego de trazadoras iluminando el cielo y se escucharon las explosiones.

Irán acababa de cerrar el espacio aéreo del país debido a los ataques.

Al lanzar ataques aéreos contra Irán, Israel afirmó que estaba apuntando a objetivos militares en represalia por el lanzamiento de misiles balísticos que la República Islámica disparó contra Israel a principios de este mes.

Se escucharon explosiones en la capital iraní, Teherán, aunque no había información inmediata sobre daños o víctimas.