Según indicó la fiscalía del Estado de México en un comunicado, una llamada al número de emergencias informó del fuego en el globo lo que hizo que los tripulantes, una mujer de 38 años, un hombre de 50 y una menor, se lanzaran al vacío. Los fallecidos eran ciudadanos mexicanos que residían en Ciudad de México, según The Associated Press .

Hubo una sobreviviente

La menor que logró sobrevivir fue trasladada inmediatamente al Hospital General de Axapusco para ser atendida lo más pronto posible. El la última foto se pueden ver a los tres integrantes posando para la cámara, justo enfrente del globo al que subieron, lo que parecía un sábado de vacaciones terminó en tragedia.

“Con estas malas experiencias que han pasado,se me quitaron definitivamente las ganas de subirme”, “Es increíble que no es el primer accidente y esa empresa siga operando”, “Que lamentable suceso, desafortunadamente por la víctimas mortales ya no se puede hacer nada”, fueron algunos de los comentarios en Twitter. Archivado como: Última foto globo Teotihuacán