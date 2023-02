El piloto que transportó al futbolista sabía que el avión no estaba apto para volar

Otro de los datos importantes es que el piloto no tenía licencia para transportar a pasajeros en vuelos comerciales, en su conversación con Kevin Jones, David aseguró que el freno izquierdo no funcionaba muy bien para el momento del aterrizaje por lo que aseguró que el avión “tendría que ir al hangar, es muy poco fiable”.

Emiliano Sala también compartió una nota de voz tratando de alertar de que un accidente podría ocurrir en cualquier momento del viaje, “Estoy acá arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos, y me estoy yendo para Cardiff loco. No sé, van a mandar a alguien a buscarme porque no sé si me van a encontrar. Pero ya saben. Papá… qué miedo que tengo”. Archivado como: Última foto Emiliano Sala.