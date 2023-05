La letra fue escrita especialmente para la viuda del cantante

En el video, aparece el cantante grabando en el estudio lo que fue el último tema que sacó, cabe resaltar que la canción aún no sale en plataformas digitales, sin embargo los hermanos Parra decidieron revelar este video para los fanáticos, quienes esperaban ver a Carlos por última vez.

En la grabación también aparece la esposa del cantante, a quien le está cantando la canción. El tema recita frases como: “Algo especial causaste en mí, no te lo puedo describir, pero se que se me notaba. Y sin buscarte te encontré, supe que eras mi destino, no se ni cómo me acerqué, fuiste un imán aquí llegué, y me sentí correspondido”, dice la letra del tema de Los Parras.