Ucrania firma acuerdo con EE.UU. para darle acceso a sus minerales raros y garantizar apoyo para combatir la invasión rusa

Ucrania y Estados Unidos firmaron este miércoles un acuerdo estratégico que otorga a EE.UU. acceso a los valiosos minerales raros de la ex república soviética, a cambio de asegurar el continuo apoyo militar y económico para Ucrania en su lucha contra la invasión rusa.

Este acuerdo fue firmado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y la ministra de Economía ucraniana, Yulia Svyrydenko, en un acto que marca un nuevo paso en la cooperación entre ambos países.

En el comunicado que anunció el acuerdo, el Departamento del Tesoro de EE.UU. destacó que esta alianza económica responde al apoyo financiero y material que el pueblo estadounidense ha brindado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El acuerdo también tiene como objetivo acelerar la recuperación económica de Ucrania, posicionando a ambos países para colaborar e invertir en proyectos conjuntos que beneficien a sus economías.

