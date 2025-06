Ucrania destruye tren ruso con 13 tanques y 100 blindados.

Las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania informaron haber atacado el sábado un tren de carga ruso que transportaba equipo militar hacia el frente.

Según el parte oficial, la explosión destruyó una locomotora, 13 tanques T-72 y T-90, y más de 100 vehículos blindados ligeros.

El tren circulaba por una línea férrea estratégica en la región ocupada de Zaporizhzhia, y las imágenes publicadas en redes muestran vagones calcinados y columnas de humo visibles a kilómetros.

La operación coincidió con una jornada de 350 incursiones ucranianas con drones FPV, mientras Kiev repelía cinco asaltos rusos cerca de Malynivka y dos más en el eje Piatykhatky-Pavlivka.

Zelensky: in the past 48 hours, UA Forces destroyed three Iskander installations, an Su-35 fighter jet, damaged military helicopters, and defeated military logistics and airfields. This in addition there were attacks in Moscow and against a train carrying tanks and arms.

— Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) June 7, 2025