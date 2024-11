Ucrania advierte sobre la escalada global del conflicto.

Valery Zaluzhny, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha emitido una advertencia alarmante sobre el conflicto que actualmente enfrenta su país con Rusia.

Según sus palabras, la participación directa de aliados de Rusia en la guerra ha marcado el comienzo oficial de la Tercera Guerra Mundial.

“Creo que en 2024 podemos afirmar con absoluta certeza que la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado”, advirtió Zaluzhny durante una intervención el pasado jueves, según informó Politico.

El excomandante, que ahora se desempeña como enviado de Ucrania en el Reino Unido, indicó que el conflicto en Ucrania ha alcanzado una escala global.

