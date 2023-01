Le dieron una paliza al joven de 29 años

Murió en un hospital tras los hechos

Biden rompe el silencio y teme lo peor

Cinco expolicías de Memphis fueron acusados de asesinato en segundo grado y otros delitos por el arresto y la muerte de Tyre Nichols, un automovilista afroamericano que murió tres días después de un enfrentamiento con los agentes durante una parada de tráfico, mostraron los registros el jueves.

Los registros en línea del departamento de policía del condado Shelby muestran que Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills, Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith se encuentran detenidos. Los cinco son acusados de asesinato en segundo grado, asalto agravado, secuestro agravado, mala conducta oficial y opresión oficial, de acuerdo con The Associated Press.

Padrastro de Tyre Nichols rompe el silencio

El abogado defensor William Massey confirmó a The Associated Press que su cliente, Emmitt Martin III, había sido acusado y se había entregado a las autoridades. De momento no queda claro si Smith cuenta con un abogado para hablar en su nombre sobre los cargos. Blake Ballin, el abogado de Mills, dijo que planea realizar una conferencia de prensa más tarde el jueves.

El asesinato en segundo grado es un delito grave de clase A que se castiga con una pena de 15 a 60 años de prisión bajo la ley de Tennessee. El padrastro de Nichols, Rodney Wells, dijo por teléfono a la AP que él y su esposa RowVaughn Wells, que es la madre de Nichols, discutieron los cargos de asesinato en segundo grado y están “bien con eso”. Habían presionado por cargos de asesinato en primer grado.