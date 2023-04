Las otros opciones de TV en materia LGBT

Algunos no están actualmente en TV pero sí pueden ser vistos

Podrás observar los inicios de la TV en tópicos homosexuales

En honor al mes del orgullo gay este junio, vamos a echar un vistazo a algunos de nuestros shows LGBT de TV favoritos. Estamos encantadas que haya más diversidad que nunca en la TV, pero aunque hay gente de todos colores en la red, el cable y el streaming, las representaciones LGBT han estado bastante estáticas en los últimos 5 años. De acuerdo con el informe de GLAAD 2014 Where We Are Now on TV: El análisis de los personajes para el 2014-2015 que tenía guión programado en horario estelar, encontró que un 3.9% de las series regulares tendrían un personaje lésbico, gay o bisexual.

Esto representa un aumento del 3.3% en el último año, pero aún está lejos del record más alto en el 2012 con el 4.4% de personajes LGBT que tenían guión en horario estelar. Se encontró que Fox y HBO son los canales y redes más inclusivos. Aquí hay 10 asombroso shows de TV LGBT que muestran problemas importantes y celebran el orgullo gay todo el año.

5. Modern Family • ABC

Cam y Mitchell de Modern Family’s son la pareja gay favorita de la TV. Este show fue un hit inmediato cuando debutó en el 2009 y aún es fantástico en el 2015. ¡Lo amamos!

4. Temática gay: RuPaul’s Drag Race • Logo

¡Otro que debutó en el 2009 y nunca pasa de moda! Este aún es el reality show más fabuloso en la TV. ¿Qué otro show se las arregla para ser reconfortante, inspirador, divinamente malévolo y cargado con un talento asombroso al mismo tiempo?