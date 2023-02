PANORAMA TRISTE

Pikal, que participaba en las labores de rescate, creía que al menos algunas de las víctimas podrían haber muerto congeladas ya que se alcanzaron temperaturas de 6 grados centrígrados bajo cero (21 Fahrenheit). “Hoy no es un día agradable, porque a partir de hoy no queda ninguna esperanza en Malatya”, contó Pikal a The Associated Press por teléfono. “No sale nadie vivo de entre los escombros”.

Según Pikal, un hotel de la ciudad se vino abajo y podría haber más de un centenar de atrapados.

La agencia de gestión de desastres de Turquía reportó que la cifra de decesos registrados en el país había superado las 8.500 personas. Los fallecidos en las zonas del norte de Siria controladas por el gobierno subieron a 1.200, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Damasco. Al menos 1.400 más murieron en la región controlada por los rebeldes, según el grupo de emergencias Cascos Blancos.Archivado como: Turquía sismo muertos