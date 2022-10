Joven turista muere en México después de comerse un burrito

Joe Dobson, de 19 años, se encontraba con unos amigos en un restaurante del balneario de Playa del Carmen en Quintana Roo . El joven turista ordenó un burrito vegetariano y le pidió al personal varias veces tanto en español como en inglés que se aseguraran de que no tuviera sésamo.

¿ALERGICO AL BURRITO? Un joven turista británico muere en México después de comerse un burrito y advierten que no es el único que ha perdido la vida repentinamente debido a la imprudencia de quienes atienden en los restaurantes o puestos de comida.

Según el forense, quienes atendieron a Joe no comprendieron la gravedad del caso. “El personal le dijo que bebiera un poco de líquido de miel y limón y lo hizo para mantenerlos tranquilos”, comentó Taylor, quien más tarde leyó la declaración de Harriet Preston, una de las amigas que estaba esa fatídica noche con Joe.

Este lamentable incidente ocurrió el 1 de noviembre del año pasado, pero su historia ha vuelto a resonar porque el Tribunal Forense del Sur de Londres está escuchando nuevos detalles en la investigación de esta y otras muertes por reacción alérgica. El miércoles pasado, el forense Mark Taylor dijo a la corte que Joe no solo era alérgico al sésamo, sino también a los huevos, la leche y los cacahuates.

“Después de ordenar, hubo comunicación entre ellos para asegurarse de que no hubiera sésamo en su comida. Cuando llegó la comida, la devolvieron porque Joe creía que contenía sésamo. Joe había tratado de comunicarse con el personal en inglés básico que si comía sésamo, moriría”, agregó.

“Estaba al tanto de su condición médica y que llevaba medicamentos con él. Lo estaba visitando mientras trabajaba allí. Tuvimos un día normal, relajándonos en la playa, yendo a la ciudad, mirando las tiendas. Decidimos comer en un restaurante fusión donde habían estado antes. Joe pidió un burrito vegetariano y no dijo sésamo y usó la palabra en español”, detalló la joven en su testimonio.

Ya era demasiado tarde

Harriet comentó que cuando la comida de Joe llegó nuevamente, el colocó una luz para detallarla. “Tomó dos mordiscos y dijo que no, eso es todo. Se acercó al personal del bar, estaban en negación. Podía sentirlo en su garganta. Dijo que necesitaba una ambulancia, pero el personal se mostró reacio. El personal no trató nuestra situación como lo que era. No había primeros auxilios ni conocimientos básicos”, declaró.

Ryan, un amigo de Joe que también presenció la situación, aseguró que el joven había dejado en claro sus alergias y que, de hecho, ya habían comido antes ahí. Ese día, “él no tenía su EpiPen con él… Fue al apartamento a buscar su EpiPen. Corrió hacia el taxi y el conductor era muy casual, caminando lentamente hacia la puerta. No entendía la severidad en absoluto. Esto se intensificó cuando llegamos al apartamento. Joe fue directo a los ascensores. Se cayó. Corrí escaleras arriba para buscar los EpiPen, los tomé y volví a bajar. Joe se las arregló para meterse en el ascensor y llegar a nuestro piso, así que lo arrastré fuera del ascensor y saqué los EpiPen, pero los EpiPen no lo ayudaron”.