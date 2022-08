De acuerdo con las imágenes, en la parcela no se aprecia nada más que la tumba de Ivana Trump rodeada de vegetación que pareciera ‘descuidada’. Sin duda alguna estas fotografías causaron gran conmoción y comentarios de todo tipo y más por la placa hay en el lugar.

Imágenes publicadas por The New York Post en Twitter muestran el ‘eterno descanso’ de la celebridad y madre Ivanka, Donald Jr y Eric Trump, que falleció el pasado 14 de julio. Un rectángulo de tierra sin pasto, un ramo de flores blancas y una pequeña placa se ven en las fotos.

¿Qué dice la placa en la tumba de Ivana Trump? (Fotos abajo)

Además, en la tumba se ve una pequeña placa en los pies de la tumba, donde se puede leer “Ivana Trump, Febrero 20 1949 – julio 14 2022”. Sin agregar ninguna frase personal, o mensaje, solo su nombre, fecha de nacimiento y el día que murió en una residencia en Nueva York.

Ivana Trump, la primera esposa del expresidente Donald Trump y madre de sus hijos mayores, murió accidentalmente por heridas contusas en el torso, informó la oficina del médico forense de Nueva York. La policía había estado investigando si se cayó por las escaleras, dijeron a The Associated Press dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato porque no podían discutir el asunto públicamente.