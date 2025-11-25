La llamada que sacude al mundo: Xi presiona a Trump por Taiwán y él acepta ir a Pekín

Trump conversa con Xi

Taiwán centra la tensión

Viaje a Pekín confirmado

Segun informa El pais, El presidente Donald Trump informó que mantuvo una llamada telefónica con Xi Jinping.

Ambos hablaron sobre comercio, Ucrania y Taiwán, según confirmó China.

Xi destacó que el retorno de Taiwán a China es parte del orden de posguerra.

El mandatario chino recordó la cooperación histórica entre ambas naciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Tensión por Taiwán marca diferencia de versiones

Trump y Xi hablan por teléfono: el chino presiona con Taiwán y el estadounidense confirma que visitará Pekín La mención a Taiwán, un asunto espinoso para los dos países, es la principal diferencia en el comunicado de Trump y el de las autoridades chinas

Trump evitó mencionar Taiwán en su publicación en Truth.

China dedicó varios párrafos a la situación de la isla.

Trump declaró antes que Xi conoce las consecuencias de una acción militar allí.

Xi insistió en que EE.UU. entiende la importancia de Taiwán para China.