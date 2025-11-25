Buscar
Aprieta "Enter" para buscar o "ESC" para cerrar.
Inicio » Lo Último » Política » La llamada que sacude al mundo: Xi presiona a Trump por Taiwán y él acepta ir a Pekín

La llamada que sacude al mundo: Xi presiona a Trump por Taiwán y él acepta ir a Pekín

Trump y Xi mantienen una llamada telefónica en la que abordan comercio, Ucrania, fentanilo y la tensión por Taiwán
Por 
2025-11-25T01:49:44+00:00
Suscríbete a Nuestro Boletín
Recibe por email las noticias más destacadas
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 11/24/2025 a las 20:49

  • Trump conversa con Xi
  • Taiwán centra la tensión
  • Viaje a Pekín confirmado

Segun informa El pais, El presidente Donald Trump informó que mantuvo una llamada telefónica con Xi Jinping.

Ambos hablaron sobre comercio, Ucrania y Taiwán, según confirmó China.

Xi destacó que el retorno de Taiwán a China es parte del orden de posguerra.

El mandatario chino recordó la cooperación histórica entre ambas naciones durante la Segunda Guerra Mundial.

Tensión por Taiwán marca diferencia de versiones


Trump evitó mencionar Taiwán en su publicación en Truth.

China dedicó varios párrafos a la situación de la isla.

Trump declaró antes que Xi conoce las consecuencias de una acción militar allí.

Xi insistió en que EE.UU. entiende la importancia de Taiwán para China.

Trump y Xi buscan restablecer estabilidad bilateral

Trump, Taiwán, Xi, MundoNOW
Trump y Xi retoman diálogo en medio de tensiones FOTO: SHUTTERSTOCK

China considera Taiwán como parte de su territorio.

Las maniobras militares chinas generan preocupación regional, incluida Japón.

La conversación telefónica llega tras tensiones a finales de octubre.

Trump acusó a China de tácticas “siniestras y hostiles” por las tierras raras.

Relación comercial avanza mientras planean encuentros

Trump, Taiwán, Xi, MundoNOW
Trump y Xi retoman diálogo en medio de tensiones FOTO: EFE

Trump afirmó que viajará a Pekín en abril.

Xi también visitará Estados Unidos más adelante este año.

Ambos discutieron temas como Ucrania, fentanilo y productos agrícolas.

La llamada es la primera comunicación pública desde su reunión en Corea del Sur.

Etiquetas: , ,
Artículo relacionado
Regresar al Inicio
Artículos Relacionados

Fiscales enfrentan a la Administración Trump por cambios “ilegales” en el SNAP
Trump queda libre del caso penal en Georgia

Último caso penal contra Trump queda cerrado en Georgia

Michelle Obama denuncia la “pérdida nacional” tras el derribo del Ala Este de la Casa Blanca

“Muy cerca”: Trump habla de un inminente acuerdo entre Rusia y Ucrania
Lo que dijo Muriel Bowser

La alcaldesa de Washington toma importante desición sobre su reelección