La llamada que sacude al mundo: Xi presiona a Trump por Taiwán y él acepta ir a Pekín
Publicado el 11/24/2025 a las 20:49
- Trump conversa con Xi
- Taiwán centra la tensión
- Viaje a Pekín confirmado
Segun informa El pais, El presidente Donald Trump informó que mantuvo una llamada telefónica con Xi Jinping.
Ambos hablaron sobre comercio, Ucrania y Taiwán, según confirmó China.
Xi destacó que el retorno de Taiwán a China es parte del orden de posguerra.
El mandatario chino recordó la cooperación histórica entre ambas naciones durante la Segunda Guerra Mundial.
Tensión por Taiwán marca diferencia de versiones
Trump y Xi hablan por teléfono: el chino presiona con Taiwán y el estadounidense confirma que visitará Pekín
La mención a Taiwán, un asunto espinoso para los dos países, es la principal diferencia en el comunicado de Trump y el de las autoridades chinas
https://t.co/P0TDMfS3Rq
— EL PAÍS América (@elpais_america) November 24, 2025
Trump evitó mencionar Taiwán en su publicación en Truth.
China dedicó varios párrafos a la situación de la isla.
Trump declaró antes que Xi conoce las consecuencias de una acción militar allí.
Xi insistió en que EE.UU. entiende la importancia de Taiwán para China.
Trump y Xi buscan restablecer estabilidad bilateral
China considera Taiwán como parte de su territorio.
Las maniobras militares chinas generan preocupación regional, incluida Japón.
La conversación telefónica llega tras tensiones a finales de octubre.
Trump acusó a China de tácticas “siniestras y hostiles” por las tierras raras.
Relación comercial avanza mientras planean encuentros
Trump afirmó que viajará a Pekín en abril.
Xi también visitará Estados Unidos más adelante este año.
Ambos discutieron temas como Ucrania, fentanilo y productos agrícolas.
La llamada es la primera comunicación pública desde su reunión en Corea del Sur.