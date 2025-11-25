Trump y Maduro, ¿primer contacto? Revelan lo que estaría planeando el presidente de EE.UU. en plena crisis regional

Trump planea llamada con Maduro

Crece presión militar estadounidense

Vuelos alertados por tensión regional

Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando una llamada telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, según Axios.

La comunicación aún no tiene fecha y está en fase inicial.

El reporte surge en medio de tensiones diplomáticas con Caracas.

Un funcionario estadounidense señaló que no hay planes actuales de acciones violentas contra Maduro.

Tensión militar en el Caribe

Medios han reportado que la campaña de presión de la Casa Blanca podría entrar en una nueva fase.

El despliegue militar en la región se ha intensificado desde el verano.

Las discusiones incluirían posibles acciones encubiertas para aumentar la presión sobre Caracas.

Este escenario crea incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington.