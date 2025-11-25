Trump y Maduro, ¿primer contacto? Revelan lo que estaría planeando el presidente de EE.UU. en plena crisis regional
Publicado el 11/24/2025 a las 21:34
- Trump planea llamada con Maduro
- Crece presión militar estadounidense
- Vuelos alertados por tensión regional
Segun informa la agencia EFE, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría preparando una llamada telefónica con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, según Axios.
La comunicación aún no tiene fecha y está en fase inicial.
El reporte surge en medio de tensiones diplomáticas con Caracas.
Un funcionario estadounidense señaló que no hay planes actuales de acciones violentas contra Maduro.
Tensión militar en el Caribe
Medios han reportado que la campaña de presión de la Casa Blanca podría entrar en una nueva fase.
El despliegue militar en la región se ha intensificado desde el verano.
Las discusiones incluirían posibles acciones encubiertas para aumentar la presión sobre Caracas.
Este escenario crea incertidumbre sobre los próximos pasos de Washington.
Cartel de los Soles y acusaciones de EE.UU.
El Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.
Washington vincula a la cúpula militar de Venezuela con esta estructura.
Asegura además que Maduro lidera dicha organización.
El presidente venezolano rechaza estas acusaciones y las considera infundadas.
Trump y Maduro en medio de alertas aéreas
La FAA emitió una advertencia a vuelos comerciales que cruzan Venezuela y el sur del Caribe.
Alertó sobre una situación potencialmente peligrosa por actividad militar.
Varias aerolíneas europeas y americanas suspendieron rutas hacia el país.
El contexto aéreo y militar aumenta la tensión regional mientras se planifica la posible llamada.
Panorama incierto ante posibles contactos
La eventual llamada entre ambos mandatarios añade un elemento impredecible al clima regional.
Los movimientos diplomáticos y militares continúan moldeando la relación entre Washington y Caracas.
Las aerolíneas, organismos internacionales y analistas observan con cautela la evolución de los hechos.
El desenlace de esta fase de tensión dependerá de las decisiones políticas que tomen ambas administraciones.