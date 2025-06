Trump frena represalias contra Elon Musk tras disculpas públicas

Según informa la agencia EFE, el presidente Donald Trump ha decidido no emprender represalias contra las empresas de Elon Musk tras recibir un mensaje público de arrepentimiento por parte del magnate.

La tensión entre ambos había escalado rápidamente luego de una serie de confrontaciones y declaraciones mutuas, que pusieron en duda el futuro de los contratos gubernamentales con compañías como SpaceX y Tesla.

Este miércoles, la Casa Blanca confirmó que no se ha tomado ninguna medida para suspender los acuerdos vigentes con las empresas dirigidas por Musk.

“Seguimos centrados en los asuntos del pueblo estadounidense”, dijo Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, durante una rueda de prensa en Washington.

I regret some of my posts about President @realDonaldTrump last week. They went too far.

— Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2025