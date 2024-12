Trump y Biden de luto tras muerte del expresidente Jimmy Carter

El fallecimiento del expresidente Jimmy Carter, a los 100 años, ha generado reacciones de pesar en todo Estados Unidos.

Incluyendo mensajes emotivos de dos de sus sucesores en la Casa Blanca: el actual presidente Joe Biden y el presidente electo Donald Trump.

Ambos líderes destacaron el legado y la influencia de Carter en momentos clave de la historia del país.

El presidente Joe Biden expresó en un comunicado, firmado junto con su esposa Jill, su profundo aprecio por Carter.

Over six decades, Jill and I had the honor of calling Jimmy Carter a dear friend.

But, what’s extraordinary about Jimmy Carter, though, is that millions of people throughout America and the world who never met him thought of him as a dear friend as well. pic.twitter.com/irknhZ6CJY

— President Biden (@POTUS) December 29, 2024