Trump se burla de nuevo de los hispanos con entrada en camión de basura

El expresidente estadounidense Donald Trump, aspirante republicano a la Casa Blanca, protagonizó una entrada polémica en su mitin en Wisconsin.

Lo anterior, al llegar en un camión de basura y portar un chaleco reflectante.

Según informó Efe, Trump justificó su llegada en dicho vehículo como una respuesta a las recientes críticas del presidente Joe Biden.

El presidente defendió a Puerto Rico tras un comentario del humorista Tony Hinchcliffe en un mitin de Trump.

BREAKING: Donald Trump is riding in a garbage truck less than 24 hours after Joe Biden called his supporters “garbage” pic.twitter.com/KCfW2WsIe0

— America (@america) October 30, 2024