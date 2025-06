Trump tropieza al subir al Air Force One y redes sociales no lo perdonan

Trump no descartó invocar la Ley de Insurrección para enfrentar las manifestaciones, una decisión que generaría una ola de críticas.

“Se necesita mano dura”, dijo brevemente a periodistas antes de abordar el avión.

Pero esa afirmación quedó eclipsada por su tropiezo en los escalones, que se convirtió en el nuevo centro de conversación.

Analistas destacan que este tipo de imágenes, aunque triviales, pueden tener un impacto simbólico en campañas presidenciales.

Oops he did it again. Our president seems incapable of getting up a flight of stairs. This is the guy leading us into WWIII… what could go wrong? pic.twitter.com/P7cPqHXhby

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) February 22, 2023