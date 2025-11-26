Trump rompe el silencio y advierte castigo tras tiroteo en Washington
Publicado el 11/26/2025 a las 15:58
- Trump promete castigo severo
- Dos guardias resultan heridos
- Sospechoso detenido en Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca “pagará un precio muy alto”, en un mensaje publicado en su red Truth Social.
Trump afirmó que el atacante se encuentra también gravemente herido, aunque no ofreció más detalles sobre el estado del sospechoso.
El mandatario añadió que los dos guardias nacionales permanecen “gravemente heridos” y están hospitalizados en centros distintos.
En su mensaje, Trump destacó que las fuerzas federales y del orden merecen su reconocimiento y pidió bendiciones para la Guardia Nacional.
President Trump’s statement on the shooting: pic.twitter.com/mNdTNpuPxR
— Weijia Jiang (@weijia) November 26, 2025
El presidente permanece en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, debido al puente de Acción de Gracias.
La Secretaría de Seguridad Nacional confirmó que el ataque ocurrió este miércoles a poca distancia de la residencia presidencial.
Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido tras los disparos y que la zona permanece acordonada.
Los hechos generaron preocupación inmediata en el área, según el testimonio de personas que se encontraban cerca.
Un testigo declaró a la cadena local Fox 5 que escuchó dos disparos antes de ver a la gente correr en distintas direcciones.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pidió oraciones por los agentes heridos a través de la red social X.
La Guardia Nacional había sido desplegada en Washington en agosto pasado por orden del presidente.
Lo que sabemos del ataque
🇺🇸 The suspect, who is seriously wounded, for the shooting of two National Guards is now in custody.
Tragic.
The incident occurred near the entrance to the Farragut West metro station, near the White House.
President Trump said he animal that shot our national guard heroes… pic.twitter.com/hqLib4cqyb
— Lenka White (@white_lenka) November 26, 2025
El tiroteo ocurrió en la esquina de la calle 17 y la calle I, en el noroeste de Washington.
La zona se encuentra a pocos pasos de la Casa Blanca, lo que incrementó la alerta en el perímetro de seguridad.
Los dos agentes heridos fueron trasladados a hospitales distintos debido a la gravedad de las lesiones.
Las autoridades no han divulgado aún la identidad del sospechoso detenido.
El despliegue policial continúa mientras se mantienen las investigaciones en curso.
El testimonio de residentes y transeúntes apunta a que el incidente generó confusión y temor inmediato.
La cadena Fox 5 reportó que varias personas comenzaron a correr tras escuchar las detonaciones.
Las autoridades locales coordinaron el acordonamiento del área tras los primeros reportes del tiroteo.
No se ha informado sobre más personas heridas además de los dos guardias nacionales.
El contexto del despliegue de la Guardia Nacional
La presencia de la Guardia Nacional en Washington responde a una orden emitida por Trump en agosto.
El presidente justificó la medida con el argumento de combatir la criminalidad en la capital.
Washington es considerada una de las ciudades con mayores índices de violencia en el país, según señaló el mandatario.
La alcaldesa Muriel Bowser inicialmente se opuso al despliegue federal.
Bowser argumentó que la policía local había logrado un descenso en los homicidios y que no era necesaria la intervención adicional.
Posteriormente, Trump elogió la cooperación del gobierno local y destacó que las fuerzas federales estaban trabajando de manera conjunta con las autoridades de la ciudad.
El episodio de este miércoles ocurre en medio de esa coordinación entre el gobierno federal y la administración capitalina.
El ataque también reaviva el debate sobre los niveles de seguridad en áreas cercanas a la Casa Blanca.
¿Cómo respondió el gobierno?
Trump reiteró su apoyo a las fuerzas del orden y enfatizó la gravedad de la agresión.
Kristi Noem pidió a la población mantenerse atenta a las actualizaciones oficiales.
La Policía capitalina confirmó la detención del sospechoso y el acordonamiento del área.
Las autoridades continúan evaluando el estado de los agentes heridos.
El presidente aseguró que el atacante enfrentará “un precio muy alto” por sus acciones.