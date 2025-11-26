Trump rompe el silencio y advierte castigo tras tiroteo en Washington

Trump promete castigo severo

Dos guardias resultan heridos

Sospechoso detenido en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca “pagará un precio muy alto”, en un mensaje publicado en su red Truth Social.

Trump afirmó que el atacante se encuentra también gravemente herido, aunque no ofreció más detalles sobre el estado del sospechoso.

El mandatario añadió que los dos guardias nacionales permanecen “gravemente heridos” y están hospitalizados en centros distintos.

En su mensaje, Trump destacó que las fuerzas federales y del orden merecen su reconocimiento y pidió bendiciones para la Guardia Nacional.

President Trump's statement on the shooting:

El presidente permanece en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, debido al puente de Acción de Gracias.

La Secretaría de Seguridad Nacional confirmó que el ataque ocurrió este miércoles a poca distancia de la residencia presidencial.

Las autoridades informaron que un sospechoso fue detenido tras los disparos y que la zona permanece acordonada.

Los hechos generaron preocupación inmediata en el área, según el testimonio de personas que se encontraban cerca.