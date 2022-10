También ha solicitado documentos relacionados con la investigación. A fin de evitar una pugna larga y complicada Donald Trump, según se ha informado, ha dicho que está dispuesto a acatar la citación si se le permite testificar en vivo, de acuerdo con The Associated Press.

“Vamos a proceder en cuanto a interrogar al expresidente bajo juramento”

La representante advirtió que el panel tomará medidas si Trump no obedece al llamado a declarar. “Vamos a proceder en cuanto a interrogar al expresidente bajo juramento” dijo Cheney en el programa “Meet the Press” de NBC, de acuerdo con The Associated Press.

“Posiblemente tome unos días, y lo haremos con el rigor, la disciplina y la seriedad que merece. No vamos a permitir que esto se convierta en un circo”, declaró. “Tenemos muchas, muchas alternativas que consideraremos si el expresidente decide no cumplir con su obligación legal”.