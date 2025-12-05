Trump provoca debate al sugerir renombrar el fútbol americano durante sorteo del Mundial 2026
Publicado el 12/05/2025 a las 14:25
- Trump sugiere renombrar fútbol americano
- Líderes celebran Mundial 2026
- Venta de boletos récord
Donald Trump, desató risas y comentarios durante el sorteo del Mundial de 2026 al proponer, en tono de broma, cambiarle el nombre al fútbol americano.
El mandatario planteó la idea mientras explicaba la confusión que existe en su país entre el balompié internacional y la NFL, ya que ambos deportes llevan la palabra “fútbol”.
“Si nos fijamos en el fútbol en Estados Unidos, el fútbol ‘soccer’ en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos así”, comentó al iniciar su intervención en el Centro Kennedy de Washington.
Trump añadió entre risas: “Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL”, generando reacciones entre asistentes y televidentes.
Un comentario ligero que alimentó el debate cultural
El excapitán de la selección inglesa, Rio Ferdinand, quien fungía como presentador del sorteo, respondió de inmediato al comentario del mandatario estadounidense.
“Tenemos que dejar de llamarlo ‘soccer’; la mayoría de los que estamos hoy aquí lo llamamos fútbol”, afirmó, reforzando la postura tradicional del resto del mundo.
TE PUEDE INTERESAR: Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026: bombos, reglas y formato
El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados de la ceremonia, que reunió a autoridades y representantes del deporte global.
Trump recibió además el primer Premio FIFA de la Paz por su mediación reciente en conflictos internacionales.
Estados Unidos encabeza el grupo D del Mundial
El presidente estadounidense subió al escenario para seleccionar la bola correspondiente a Estados Unidos, país que funge como cabeza de serie en el grupo D.
Junto a él participaron los líderes de los otros dos países anfitriones: la mexicana Claudia Sheinbaum y el canadiense Mark Carney.
Sheinbaum resaltó el honor histórico de que México sea la única nación que ha organizado tres Copas del Mundo, recordando que el juego de pelota forma parte de sus raíces ancestrales.
Carney, por su parte, celebró el crecimiento exponencial del fútbol en Canadá y aseguró que se ha convertido en el deporte favorito de los jóvenes.
Trump asegura que Estados Unidos está listo
“Estamos preparados para esto”, expresó Trump en su llegada al evento, destacando que el país se encuentra listo para recibir a selecciones y aficionados de todo el mundo.
El presidente calificó la fecha como “un gran día” para el deporte y aseguró que el torneo será “fantástico”.
También presumió las cifras récord en la venta de boletos, al señalar: “Ya hemos batido récords en la venta de entradas mucho antes del evento en sí”.
El mandatario rechazó cualquier intención de cambiar las sedes ubicadas en ciudades gobernadas por demócratas, afirmando: “Si tienen un problema, para cuando lleguemos allí, nos encargaremos de ese problema”.
🚨 Donald Trump: «We have to find another name for the NFL. This is football, we call it soccer here in the USA but it is really football. It doesn’t make sense that we call it soccer.» pic.twitter.com/xPh28Zm2aG
— Madrid Universal (@MadridUniversal) December 5, 2025
Unidad trilateral rumbo a la fiesta deportiva
El sorteo se realizó en un Mundial histórico que contará por primera vez con 48 selecciones, ampliando la competencia a un formato nunca antes visto.
Trump destacó el trabajo conjunto entre los tres anfitriones y aseguró: “Estamos trabajando con Canadá y con México, y hasta ahora ha sido realmente espectacular”.
El evento marcó el inicio del camino hacia 2026, un torneo que promete romper récords y profundizar la relación deportiva entre América del Norte y el mundo, según ‘EFE’ y ‘ESPN Deportes‘.