Trump provoca debate al sugerir renombrar el fútbol americano durante sorteo del Mundial 2026

Trump sugiere renombrar fútbol americano

Líderes celebran Mundial 2026

Venta de boletos récord

Donald Trump, desató risas y comentarios durante el sorteo del Mundial de 2026 al proponer, en tono de broma, cambiarle el nombre al fútbol americano.

El mandatario planteó la idea mientras explicaba la confusión que existe en su país entre el balompié internacional y la NFL, ya que ambos deportes llevan la palabra “fútbol”.

“Si nos fijamos en el fútbol en Estados Unidos, el fútbol ‘soccer’ en Estados Unidos, parece que nunca lo llamamos así”, comentó al iniciar su intervención en el Centro Kennedy de Washington.

Trump añadió entre risas: “Tenemos que encontrar otro nombre para lo de la NFL”, generando reacciones entre asistentes y televidentes.

Un comentario ligero que alimentó el debate cultural

El excapitán de la selección inglesa, Rio Ferdinand, quien fungía como presentador del sorteo, respondió de inmediato al comentario del mandatario estadounidense.

“Tenemos que dejar de llamarlo ‘soccer’; la mayoría de los que estamos hoy aquí lo llamamos fútbol”, afirmó, reforzando la postura tradicional del resto del mundo.

El intercambio se volvió uno de los momentos más comentados de la ceremonia, que reunió a autoridades y representantes del deporte global.

Trump recibió además el primer Premio FIFA de la Paz por su mediación reciente en conflictos internacionales.