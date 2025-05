Trump sugiere que el autismo es “inducido artificialmente” en EE.UU. y revive teorías sin respaldo científico

Donald Trump reavivó la polémica sobre el autismo en Estados Unidos con una afirmación que ha desatado críticas en la comunidad científica.

Durante un evento de la Comisión Make America Healthy Again (MAHA), el presidente estadounidense sostuvo que el autismo podría tener un origen artificial.

“Antes era 1 (caso) sobre 10.000, y ahora es 1 de 31 en el autismo, creo que es algo terrible. Tiene que ser algo externo, tiene que ser inducido artificialmente, tiene que serlo”, dijo Trump.

La cita se dio en un acto público promovido por su Administración, donde se presentó un informe sobre factores que supuestamente afectan la salud infantil.

WATCH: President Trump said that autism must not occur naturally, citing figures inflating the spike in autism and suggesting the administration’s Make America Healthy Again (MAHA) Commission could provide answers. https://t.co/3e2R0DIaR9 pic.twitter.com/CMFS9KCxDO

