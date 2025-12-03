Trump protagoniza el sorteo del Mundial 2026 y desata polémica

El sorteo del Mundial 2026 estará marcado por la presencia de Donald Trump. FIFA planea premiarlo y ya hay tensiones con México y Canadá.

El sorteo del Mundial 2026, que se celebrará este viernes en Washington D.C., estará marcado por la polémica presencia de Donald Trump. La Casa Blanca confirmó su participación como invitado principal, lo que ha generado tensión con México y Canadá, los otros países anfitriones.

Un evento global… con tintes políticos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum , aún no confirma su asistencia.

El presidente canadiense, Mark Carney , sí estará y afirmó que quiere “verse las caras con Trump”.

El presidente de EE. UU. ha ganado poder dentro del comité organizador del Mundial y ha colaborado estrechamente con la FIFA, incluso más que algunas federaciones.

¿Premio FIFA para Trump?

Durante el sorteo, la FIFA planea entregar el polémico premio “FIFA de la Paz” a una figura que haya trabajado por evitar conflictos globales. Todo indica que el galardón será para Trump, quien no ha ocultado su deseo de recibir un Nobel de la Paz.

Exclusiones diplomáticas

Irán no asistirá al sorteo, denunciando trabas de visado impuestas por la administración Trump.

Haití, también clasificada al Mundial, enfrenta prohibiciones de ingreso a EE. UU. para sus ciudadanos, generando incertidumbre sobre su participación logística.

Ciudades sede bajo amenaza

Trump ha amenazado con retirar del Mundial a ciudades gobernadas por demócratas como Seattle, Nueva York, Los Ángeles y Filadelfia, alegando problemas de seguridad.

La FIFA respondió: “La seguridad es lo primero”, en una tensa reunión en el Despacho Oval.

