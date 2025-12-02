Trump asistirá al sorteo del Mundial 2026

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump asistirá este viernes al sorteo del Mundial 2026, que se celebrará en el Centro Kennedy de Washington

La Casa Blanca confirmó que Donald Trump asistirá este viernes al sorteo del Mundial 2026, que se celebrará en el Centro Kennedy de Washington, uno de los recintos más emblemáticos de la diplomacia cultural en EE.UU.

Según la secretaria de prensa Karoline Leavitt, la presencia de Trump se alinea con su estrategia de convertir al Mundial en símbolo clave de su segundo mandato, aprovechando su coincidencia con los 250 años de la independencia de EE.UU. en 2026.

Tensiones previas al sorteo

El presidente ha insinuado que podría revisar sedes en ciudades demócratas por supuestos temas de seguridad y migración, lo que ha generado incomodidad dentro de la organización y anticipa un Mundial con fuerte carga política desde el arranque.

FIFA separa sorteo y calendario

Por primera vez en la historia, la FIFA no publicará el calendario completo el mismo día del sorteo. La revelación de las sedes y horarios de los 104 partidos se hará el sábado al mediodía, liderada por Gianni Infantino, quien estará acompañado por leyendas del fútbol.

