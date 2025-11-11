Buscar
Trump sorprendido por Marjorie Taylor Greene y responde con firmeza

Trump sorprendido por Marjorie Taylor Greene y responde con firmeza

Trump sorprendido por Marjorie Taylor Greene tras sus críticas a su gestión y enfoque internacional; la congresista republicana
Por 
2025-11-11T00:57:43+00:00
FOTO: SHUTTERSTOCK

Publicado el 10/11/2025 a las 19:57

  • Trump sorprendido por Greene
  • Tensión en Partido Republicano
  • Críticas por política exterior

Segun informa newsweek, El presidente Donald Trump aseguró este lunes que está “sorprendido” por la actitud de la congresista Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, quien en los últimos días ha intensificado sus críticas hacia la administración y el liderazgo del propio mandatario.

Las declaraciones de Trump, dadas en el Despacho Oval, se producen en medio del cierre parcial del gobierno federal y tras una serie de comentarios de Greene en los que cuestiona el enfoque del presidente en política exterior mientras, según ella, se descuidan los asuntos internos urgentes.

“No sé qué le pasó a Marjorie; es una buena mujer, pero creo que se desvió del camino”, afirmó Trump. “Debo ver la presidencia como una situación mundial, no local. Y podríamos tener un mundo en llamas si tuviéramos un mal presidente”, añadió.

La congresista, una de las figuras más fervientes del movimiento “America First”, había sido hasta hace poco una aliada leal del presidente, pero su postura reciente marca un cambio de tono dentro del Partido Republicano.

Greene critica a Trump por su enfoque internacional


Greene expresó su desacuerdo luego de que Trump recibiera en la Casa Blanca al presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, un excombatiente rebelde detenido por vínculos con Al Qaeda y recientemente reconocido por Washington.

La congresista calificó la visita como “inoportuna” y criticó que la Casa Blanca se concentre en “líderes extranjeros en lugar de resolver los problemas económicos de los estadounidenses”.

En un mensaje en X, Greene escribió: “Me gustaría ver reuniones en la Casa Blanca sobre política interna, no sobre líderes de otros países”.

Sus declaraciones se alinean con la preocupación de varios sectores conservadores ante el aumento del costo de vida y la atención médica, problemas que han ganado fuerza entre los votantes en medio del cierre del gobierno.

Trump sorprendido por Marjorie Taylor Greene y defiende su gestión

Donald Trump, Marjorie Taylor, críticas MundoNOW
Trump sorprendido por Marjorie Taylor Greene tras críticas públicas FOTO: SHUTTERSTOCK

Trump respondió directamente a las declaraciones de Greene, defendiendo sus políticas fiscales y acusándola de plegarse “a los intereses de la oposición”.

“Aprobé un proyecto de ley magnífico, que representa la mayor reducción de impuestos en la historia de nuestro país. Así que cuando alguien como Marjorie empieza a decir esas cosas, demuestra que no está informada”, declaró el presidente.

El mandatario enfatizó que su administración ha trabajado para equilibrar la seguridad nacional con la estabilidad económica, afirmando que “no se puede ignorar el papel de Estados Unidos en el mundo sin poner en riesgo la paz global”.

Analistas políticos consideran que esta disputa refleja una fractura ideológica dentro del Partido Republicano, en la que sectores populistas presionan por un enfoque más aislacionista mientras el presidente mantiene su agenda internacional.

Tensión en el Partido Republicano por disputa interna

El enfrentamiento entre Trump y Greene ocurre tras las recientes derrotas republicanas en elecciones locales y estatales en Nueva York, Nueva Jersey, Virginia y California, donde los demócratas lograron victorias clave.

Greene atribuyó esas pérdidas a lo que denominó “una desconexión con la base trabajadora”, acusando al liderazgo republicano de ignorar a los votantes del movimiento “America First”.

“La gente está cansada de discursos incendiarios y memes. Quieren acción real”, escribió la congresista en redes sociales.

Sus comentarios también aluden a la dirección del Congreso, a la que culpó por el cierre del gobierno y por no priorizar las reformas económicas.

Trump y Greene profundizan la división republicana

Las críticas de Greene podrían influir en cómo el Partido Republicano equilibra la diplomacia internacional con las preocupaciones internas.

El debate se centra en si la administración debe concentrarse en alianzas globales o responder con urgencia a los crecientes costos de la atención sanitaria y la economía doméstica.

Algunos estrategas advierten que el distanciamiento entre Trump y figuras populistas como Greene podría fragmentar la unidad del partido.

Mientras tanto, Greene mantiene su postura firme: “Estados Unidos no puede liderar el mundo si no puede cuidar de su propia gente”.

