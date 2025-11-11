Trump sorprendido por Marjorie Taylor Greene y responde con firmeza

Trump sorprendido por Greene

Tensión en Partido Republicano

Críticas por política exterior

Segun informa newsweek, El presidente Donald Trump aseguró este lunes que está “sorprendido” por la actitud de la congresista Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, quien en los últimos días ha intensificado sus críticas hacia la administración y el liderazgo del propio mandatario.

Las declaraciones de Trump, dadas en el Despacho Oval, se producen en medio del cierre parcial del gobierno federal y tras una serie de comentarios de Greene en los que cuestiona el enfoque del presidente en política exterior mientras, según ella, se descuidan los asuntos internos urgentes.

“No sé qué le pasó a Marjorie; es una buena mujer, pero creo que se desvió del camino”, afirmó Trump. “Debo ver la presidencia como una situación mundial, no local. Y podríamos tener un mundo en llamas si tuviéramos un mal presidente”, añadió.

La congresista, una de las figuras más fervientes del movimiento “America First”, había sido hasta hace poco una aliada leal del presidente, pero su postura reciente marca un cambio de tono dentro del Partido Republicano.

Greene critica a Trump por su enfoque internacional

President Trump on Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA): «I don’t know what happened to Marjorie. She’s a nice woman, but I don’t know what happened. She’s lost her way I think…I’m surprised at her.» pic.twitter.com/D55ZA32yvJ — CSPAN (@cspan) November 10, 2025



Greene expresó su desacuerdo luego de que Trump recibiera en la Casa Blanca al presidente interino de Siria, Ahmed al-Sharaa, un excombatiente rebelde detenido por vínculos con Al Qaeda y recientemente reconocido por Washington.

La congresista calificó la visita como “inoportuna” y criticó que la Casa Blanca se concentre en “líderes extranjeros en lugar de resolver los problemas económicos de los estadounidenses”.

En un mensaje en X, Greene escribió: “Me gustaría ver reuniones en la Casa Blanca sobre política interna, no sobre líderes de otros países”.

Sus declaraciones se alinean con la preocupación de varios sectores conservadores ante el aumento del costo de vida y la atención médica, problemas que han ganado fuerza entre los votantes en medio del cierre del gobierno.