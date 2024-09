Trump se reúne con Zelensky para hablar de la guerra.

Donald Trump se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su sede de Trump Tower el pasado viernes, donde destacó la necesidad de poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

La reunión, que parecía improbable hasta horas antes, se produjo en medio de tensiones entre Zelensky y el Partido Republicano en Estados Unidos.

Durante el encuentro, Zelensky expresó su esperanza de que ambos compartan una «visión común» sobre la necesidad de detener el conflicto, afirmando que discutirá con Trump los detalles de su «plan de victoria».

Trump, quien ha criticado en varias ocasiones al líder ucraniano durante su campaña electoral, insistió en que tiene una buena relación con Zelensky, así como con el presidente ruso, Vladimir Putin.

#BREAKING: Donald Trump & Volodymyr Zelensky meet for first time since Russian invasion in an exchange that could decide the fate of Ukraine – despite an ongoing frosty feud#UkraineRussiaWar️️ #Ukraine #RussiaUkraineWar https://t.co/107jWXQlnp pic.twitter.com/xBqrsj54y6

— The US Sun (@TheSunUS) September 27, 2024