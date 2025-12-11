Trump rechaza que Warner Bros. mantenga el control de CNN
Segun informa la agencia EFE, Trump se opone a CNN al declarar que Warner Bros. Discovery no debería conservar su propiedad mientras avanzan negociaciones de compra por parte de Netflix y Paramount.
El presidente indicó que considera imperativo vender CNN, subrayando que la cadena difunde contenido que él califica como mentiroso y perjudicial para el público estadounidense.
Durante un acto en la Casa Blanca, Trump afirmó que existen empresas interesadas en adquirir CNN, aunque evitó mencionar nombres específicos durante sus declaraciones ante la prensa.
Trump insistió en que quienes han dirigido CNN no deberían continuar al frente, y solicitó que cualquier acuerdo asegure una venta separada o una reestructuración clara.
Críticas del presidente hacia la cadena y su cobertura
El presidente ha expresado repetidamente su descontento hacia CNN, particularmente por coberturas que considera injustas, incluyendo la difusión de información sobre operaciones estadounidenses en Irán.
Trump acusó a CNN y a The New York Times de intentar desvirtuar el éxito de los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes mediante la filtración de inteligencia.
Estas fricciones forman parte de una relación tensa entre Trump y varios medios nacionales, especialmente aquellos que han cuestionado acciones políticas o decisiones militares de su administración.
Sus críticas públicas se han intensificado conforme avanza el debate sobre el futuro de CNN dentro de posibles acuerdos de adquisición por parte de grandes conglomerados mediáticos.
Trump se opone a CNN en el contexto de ofertas millonarias
Trump se opone a CNN en medio de dos ofertas millonarias que buscan el control de Warner Bros. Discovery, una presentada por Netflix y otra por Paramount.
Paramount inició una oferta hostil por aproximadamente ciento ocho mil millones de dólares, superando el acuerdo previo alcanzado por Netflix para adquirir la compañía con deuda incluida.
La oferta de Paramount, de treinta dólares por acción, supera significativamente los veintisiete dólares con setenta y cinco centavos propuestos inicialmente por Netflix en su negociación.
Netflix planea desligar CNN y otras cadenas del conglomerado, mientras Paramount busca adquirir la totalidad de los derechos, lo que incluye explícitamente la propiedad de CNN.
Paramount y Netflix disputan control total de Warner
La competencia entre Paramount y Netflix ha generado un intenso debate en la industria del entretenimiento, debido al potencial impacto en el panorama mediático estadounidense.
Warner Bros. Discovery se encuentra en una posición delicada mientras ambas compañías intentan asegurar un acuerdo que modificaría la estructura de uno de los conglomerados más influyentes.
La oferta pública de adquisición hostil presentada por Paramount desafía directamente el acuerdo previo con Netflix, elevando la presión sobre los accionistas para evaluar la propuesta financiera más atractiva.
El futuro de CNN constituye un punto crucial en estas negociaciones, pues su inclusión o separación determinará el resultado final y la dirección del nuevo conglomerado mediático.
Impacto mediático y expectativas ante la decisión final
El futuro de CNN dentro de las negociaciones continuará generando atención, especialmente mientras empresas interesadas buscan definir acuerdos que podrían transformar significativamente el panorama mediático estadounidense.
La incertidumbre aumenta conforme Warner Bros. Discovery evalúa propuestas, con analistas y público observando cómo la venta o conservación de CNN influirá en la estructura del conglomerado adquirido.
El debate también resalta tensiones entre el presidente Trump y la cadena, cuyas diferencias públicas añaden un componente político a decisiones empresariales dependientes de complejas negociaciones financieras.
A medida que avancen los procesos de adquisición, medios y ciudadanos esperan claridad sobre el destino de CNN, considerando sus implicaciones informativas dentro del entorno mediático nacional.