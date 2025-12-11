Trump rechaza que Warner Bros. mantenga el control de CNN

Trump rechaza propiedad de CNN

Paramount lanza opa hostil

Netflix también busca adquisición

Segun informa la agencia EFE, Trump se opone a CNN al declarar que Warner Bros. Discovery no debería conservar su propiedad mientras avanzan negociaciones de compra por parte de Netflix y Paramount.

El presidente indicó que considera imperativo vender CNN, subrayando que la cadena difunde contenido que él califica como mentiroso y perjudicial para el público estadounidense.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump afirmó que existen empresas interesadas en adquirir CNN, aunque evitó mencionar nombres específicos durante sus declaraciones ante la prensa.

Trump insistió en que quienes han dirigido CNN no deberían continuar al frente, y solicitó que cualquier acuerdo asegure una venta separada o una reestructuración clara.

Críticas del presidente hacia la cadena y su cobertura

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se opuso este miércoles a que la compañía Warner Bros. Discovery siga conservando la propiedad de la cadena CNN.https://t.co/sXc1274RmI — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) December 11, 2025



El presidente ha expresado repetidamente su descontento hacia CNN, particularmente por coberturas que considera injustas, incluyendo la difusión de información sobre operaciones estadounidenses en Irán.

Trump acusó a CNN y a The New York Times de intentar desvirtuar el éxito de los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones nucleares iraníes mediante la filtración de inteligencia.

Estas fricciones forman parte de una relación tensa entre Trump y varios medios nacionales, especialmente aquellos que han cuestionado acciones políticas o decisiones militares de su administración.

Sus críticas públicas se han intensificado conforme avanza el debate sobre el futuro de CNN dentro de posibles acuerdos de adquisición por parte de grandes conglomerados mediáticos.