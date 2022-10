El expresidente, envuelto ahora en varios casos judiciales, considera que Twitter “ya no está ahora dirigida por lunáticos izquierdistas radicales y maníacos que odian a nuestros país”. Twitter “debe obrar ahora para liberarse de todos los bots y cuentas falsas que tanto la han dañado. Será más pequeña (en usuarios) pero será mejor”, añadió Trump.

En su red social Truth, que Trump promovió como alternativa a todas las redes de las que fue entonces expulsado, el expresidente no aclaró, sin embargo, si aspira a regresar a Twitter, pues terminó su mensaje con un “I love Truth”, mensaje de apego a su propia red, que consideró que “se ha convertido en un fenómeno”, informó Efe.

Twitter tiene nuevo dueño y empieza ‘despidiendo a muchos’

El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter y su primera medida ha sido despedir a cuatro de sus máximos responsables, entre ellos el consejero delegado, Parag Agrawal, según publicaron este jueves medios estadounidenses citados por Efe.

Los medios, entre ellos The New York Times, The Washington Post y la CNN, citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación. Los otros tres ejecutivos despedidos son el jefe financiero de Twitter, Ned Segal; la máxima responsable legal y de políticas, Vijaya Gadde; y el abogado principal de la firma, Sean Edgett.