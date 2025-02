Trump revocará protección contra deportaciones para venezolanos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea revocar el Estatuto de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 300.000 venezolanos que actualmente residen en el país.

Así informó este domingo el diario The New York Times (NYT).

El NYT citó una orden del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la cual aún no se ha hecho pública.

Que estipula que los venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 quedarán sin protección en un plazo de 60 días después de la publicación oficial de la medida.

🚨 | The Trump administration has revoked Temporary Protected Status for more than 300,000 Venezuelans in the United States, according to government documents obtained by The New York Times pic.twitter.com/QJbdJln47u

— VOZ (@Voz_US) February 2, 2025