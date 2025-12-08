EEUU analiza planes opositores para una Venezuela sin Maduro
Publicado el 12/08/2025 a las 18:42
- Trump revisa planes opositores
- Análisis militar de transición
- Crece tensión política Venezuela
Segun informa la agencia EFE, La Administración de Donald Trump revisó los planes elaborados por la dirigente opositora venezolana María Corina Machado para una eventual transición tras la salida del poder de Nicolás Maduro, de acuerdo con información publicada este lunes por el diario The Washington Post.
Los documentos internos consultados por el periódico detallan que el equipo de Machado presentó una propuesta para organizar y estabilizar el país durante las primeras horas y días posteriores a un cambio político.
El plan establece dos fases iniciales clave: los primeros cien horas y los primeros cien días después de una eventual salida de Maduro, periodos en los que se buscaría restablecer el orden institucional y preparar nuevas elecciones.
Según el diario, Machado proyecta que los comicios presidenciales se celebren dentro del primer año posterior al inicio de la transición.
Propuesta opositora y evaluación de seguridad
El medio estadounidense aseguró que el Gobierno de Trump tuvo acceso solo a una parte de los planes debido a que el equipo de Machado decidió no revelar el contenido completo por motivos de seguridad.
Aun así, funcionarios estadounidenses consultados por el Post admitieron que la oposición posee una estructura más avanzada y organizada de lo que inicialmente se creía.
El informe también destaca que el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano para evaluar su posible rol en una transición democrática.
De acuerdo con este análisis, únicamente el 20 % de los oficiales es considerado “irredimible”, mientras que la mayoría se mostraría contraria al Gobierno de Maduro o permanecería en una posición apolítica.
Trump revisa planes tras análisis militar
Este diagnóstico sugiere que la estructura militar podría experimentar una depuración limitada en un escenario de cambio, lo que facilitaría una transición sin una ruptura total de la institución castrense.
El Gobierno de Donald Trump no reconoce la legitimidad del liderazgo de Maduro y mantiene acusaciones en su contra relacionadas con actividades de narcotráfico, según la información difundida.
Como parte de su estrategia de presión, la Administración estadounidense ha desplegado una presencia militar sin precedentes en el mar Caribe con el argumento de combatir estas supuestas redes delictivas.
El despliegue habría resultado en la destrucción de una veintena de embarcaciones señaladas como narcolanchas y la muerte de más de ochenta personas, de acuerdo con los datos mencionados por The Washington Post.
Operaciones militares y creciente tensión bilateral
La operación militar, según el rotativo, podría escalar próximamente hacia ataques dentro del territorio venezolano, una posibilidad que incrementa el clima de tensión entre ambos gobiernos.
A pesar del escenario de confrontación, el periódico reveló que Donald Trump y Nicolás Maduro sostuvieron en noviembre una conversación telefónica catalogada como cordial por las fuentes consultadas.
Durante esa llamada, el mandatario estadounidense expresó su deseo de que Maduro abandone el poder, aunque no estableció un ultimátum ni fijó plazos concretos para una eventual salida.
El Post señaló que ambos líderes manifestaron la intención de mantener abiertos los canales de comunicación y continuar el diálogo en futuras ocasiones.
Planes opositores y comunicación entre líderes
La revelación de estos detalles añade nuevos elementos al complejo panorama político venezolano e internacional, donde las estrategias de la oposición y la presión del Gobierno estadounidense han sido objeto de atención global.
El plan de Machado, tal como lo describe el medio, indica una organización encaminada a gestionar la transición en caso de un cambio de gobierno, con énfasis en la estabilidad institucional y la rápida convocatoria de elecciones.
La evaluación del Ejército venezolano por parte de la oposición constituye un punto clave del análisis, dado que la posición de las fuerzas armadas ha sido históricamente determinante en la continuidad o ruptura de gobiernos en el país.
El reporte también resalta que la Administración estadounidense considera que las capacidades de planificación de la oposición son mayores de lo que había estimado previamente.
Trump revisa planes en contexto de tensión
Esta percepción podría influir en la forma en que Washington decide apoyar o coordinar futuras acciones en relación con la crisis venezolana.
La presencia de operaciones militares en el Caribe también agrega una dimensión geopolítica relevante, con implicaciones para la seguridad regional y para la estrategia de presión contra el gobierno de Maduro.
En medio de estas tensiones, la mención de conversaciones directas entre Trump y Maduro representa un matiz que sugiere que, además de la confrontación, existe un interés en mantener algún grado de comunicación diplomática.
La publicación del Post subraya que, aunque la relación entre ambos gobiernos es conflictiva, las comunicaciones entre los presidentes abren la puerta a nuevos escenarios de negociación o intercambio.