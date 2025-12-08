EEUU analiza planes opositores para una Venezuela sin Maduro

Trump revisa planes opositores

Segun informa la agencia EFE, La Administración de Donald Trump revisó los planes elaborados por la dirigente opositora venezolana María Corina Machado para una eventual transición tras la salida del poder de Nicolás Maduro, de acuerdo con información publicada este lunes por el diario The Washington Post.

Los documentos internos consultados por el periódico detallan que el equipo de Machado presentó una propuesta para organizar y estabilizar el país durante las primeras horas y días posteriores a un cambio político.

El plan establece dos fases iniciales clave: los primeros cien horas y los primeros cien días después de una eventual salida de Maduro, periodos en los que se buscaría restablecer el orden institucional y preparar nuevas elecciones.

Según el diario, Machado proyecta que los comicios presidenciales se celebren dentro del primer año posterior al inicio de la transición.

Propuesta opositora y evaluación de seguridad

El medio estadounidense aseguró que el Gobierno de Trump tuvo acceso solo a una parte de los planes debido a que el equipo de Machado decidió no revelar el contenido completo por motivos de seguridad.

Aun así, funcionarios estadounidenses consultados por el Post admitieron que la oposición posee una estructura más avanzada y organizada de lo que inicialmente se creía.

El informe también destaca que el equipo opositor realizó un análisis detallado del Ejército venezolano para evaluar su posible rol en una transición democrática.

De acuerdo con este análisis, únicamente el 20 % de los oficiales es considerado “irredimible”, mientras que la mayoría se mostraría contraria al Gobierno de Maduro o permanecería en una posición apolítica.