Trump da entrevista y revela lo que le dijo Biden

Tras su intento de asesinato, el presidente de EEUU se comunicó con él

Ahora dice las palabras del mandatario

En una entrevista con Fox News, Donald Trump reveló su sentir ante el intento de asesinato hace dos semanas en un mitin de Pensilvania.

Acompañado por J.D. Vance, nombrado como vicepresidente en caso de que sea ganador de las elecciones, Trump se sinceró sobre lo ocurrido.

El magnate mencionó que después de sufrir la herida en su oreja, el Servicio Secreto lo cubrió y le insistía en ser sacado en una camilla.

Trump aseguró: «Querían ponerme en una camilla. Decían que tenían una camilla y tenían que ponerme ahí. Yo les dije ‘no me voy a ir en una camilla'», expresa.

Trump no quiso irse en una camilla después del intento de asesinato

Y es que según el exmandatario, el Servicio Secreto pensó que en un inicio, que lo habían herido en el abdomen.

«Yo sentí que había sido en la oreja, pero había mucha sangre… Discutí con ellos y les dije ‘estoy bien, me voy a levantar, quiero levantarme, no me van a sacar en una camilla'», aseguró.

Sin embargo, cuando le tocaron el tema de Biden, el republicano no se quedó con nada y contó muchas cosas.

En la conversación telefónica que sostuvo con el presidente tras su intento de asesinato, Trump aseguró que Biden le dijo: «Tuviste suerte de voltear a la derecha».